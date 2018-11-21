«Кольцово имени Пупкина»: указатель на пути к аэропорту появился в Екатеринбурге

Создатели растяжки перечислили следующие имена для присвоения екатеринбургскому аэропорту: «Аэропорт Кольцово им. Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, просто Марии…»

Фото выложил в соцсеть председатель отделения партии КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев.

За день до появления плаката в уральскую столицу прилетал Владимир Мединский, который является автором проекта «Великие имена России».