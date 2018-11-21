«Кольцово имени Пупкина»: указатель на пути к аэропорту появился в Екатеринбурге
Сегодня, 19:58Crazy NewsФото: Александр Ивачев/vk.com
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21 ноября в Екатеринбурге на Кольцовском тракте появилась растяжка, на которой перечислены несколько имен для аэропорта Кольцово.
Сюжеты: Екатеринбург
Создатели растяжки перечислили следующие имена для присвоения екатеринбургскому аэропорту: «Аэропорт Кольцово им. Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, просто Марии…»
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Фото выложил в соцсеть председатель отделения партии КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев.
За день до появления плаката в уральскую столицу прилетал Владимир Мединский, который является автором проекта «Великие имена России».
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