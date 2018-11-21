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«Кольцово имени Пупкина»: указатель на пути к аэропорту появился в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Кольцово имени Пупкина»: указатель на пути к аэропорту появился в Екатеринбурге

Сегодня, 19:58Crazy NewsФото: Александр Ивачев/vk.com
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