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Самому старому человеку на Земле исполнилось 180 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самому старому человеку на Земле исполнилось 180 лет

21 декабря 2015, 14:40Crazy NewsАнастасия Б.
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