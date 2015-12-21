Самому старому человеку на Земле исполнилось 180 лет

Как позже удалось выяснить, речь идет о жителе индийского города Варанесе Машахте Мураси, который родился аж в 1835 году. Этот случай является уникальным, ведь до 180 лет еще никому не удавалось дожить на Земле, а тем более жителю Индии, которые в среднем живут 60-70 лет.

Отметим, что официально возраст Машахты Мураси подтвердить невозможно, так как его документы были утеряны много лет назад. Однако сам долгожитель рассказал, что он пережил многих своих родственников, в том числе и некоторых правнуков.

Примечательно, что даже в свои 180 лет индус не страдает от слабоумия и может нормально общаться. Секрет своего долголетия мужчина не раскрывает, называя себя «бессмертным».