Самому старому человеку на Земле исполнилось 180 лет
Самому старому жителю нашей планеты исполнилось 180 лет.
Как позже удалось выяснить, речь идет о жителе индийского города Варанесе Машахте Мураси, который родился аж в 1835 году. Этот случай является уникальным, ведь до 180 лет еще никому не удавалось дожить на Земле, а тем более жителю Индии, которые в среднем живут 60-70 лет.
Отметим, что официально возраст Машахты Мураси подтвердить невозможно, так как его документы были утеряны много лет назад. Однако сам долгожитель рассказал, что он пережил многих своих родственников, в том числе и некоторых правнуков.
Примечательно, что даже в свои 180 лет индус не страдает от слабоумия и может нормально общаться. Секрет своего долголетия мужчина не раскрывает, называя себя «бессмертным».
Однако рассказывая о своей жизни, Машахта Мураси упомянул слово «сомати», которое ученые посчитали ключом к разгадке его тайны.