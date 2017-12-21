Екатеринбуржец с вином и цветами разбил окно ради сюрприза для своей девушки

Екатеринбуржец совершил свой поступок 18 ноября. Он привязал буксировочный трос к решетке и автомобилю, а затем сел в машину и поехал. При помощи железного предмета он выломал окно. После, романтик залез в квартиру и оставил там бутылку вина и цветы.



Ни возлюбленная, ни другие жильцы дома такой поступок не оценили.





В настоящее время екатеринбуржец обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища. Ему грозят обязательные либо исправленные работы, передает E1.ru.