Екатеринбуржец с вином и цветами разбил окно ради сюрприза для своей девушки

В столице Урала 22-летний молодой человек выбрал незаконный способ, чтобы порадовать свою возлюбленную. Он выломал окно и выбил решетку, чтобы оставить своей девушке сюрприз.
Екатеринбуржец совершил свой поступок 18 ноября. Он привязал буксировочный трос к решетке и автомобилю, а затем сел в машину и поехал. При помощи железного предмета он выломал окно. После, романтик залез в квартиру и оставил там бутылку вина и цветы.
Ни возлюбленная, ни другие жильцы дома такой поступок не оценили.
В настоящее время екатеринбуржец обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища. Ему грозят обязательные либо исправленные работы, передает E1.ru.