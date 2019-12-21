В Петрозаводске мужчина проиграл спор и сбросил с вертолета свой Gelandewagen

Mercedes-Benz Gelandewagen сбросили недалеко от аэродрома Пески в Петрозаводске. Видео происходящего появилось в интернете вчера, 20 декабря.

В аэропорту и министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии не стали давать комментарии пока не закончится проверка.

Падение машины с вертолета Видео Видео: stolica onego/youtube