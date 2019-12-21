В Петрозаводске мужчина проиграл спор и сбросил с вертолета свой Gelandewagen
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В Карелии неизвестные сбросили машину с вертолета. Петрозаводский линейный отдел МВД РФ на транспорте начал проверку, пишет ТАСС.
Mercedes-Benz Gelandewagen сбросили недалеко от аэродрома Пески в Петрозаводске. Видео происходящего появилось в интернете вчера, 20 декабря.
В аэропорту и министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии не стали давать комментарии пока не закончится проверка.
Падение машины с вертолетаВидео
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Видео: stolica onego/youtube
В социальных сетях пользователи сообщили, что вертолет арендовали два жителя Москвы. Мужчины поспорили, проигравший спор был вынужден сбросить свою машину.
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