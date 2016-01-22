В США бывший полицейский осужден на 263 года за изнасилования
22 января 2016, 12:20Crazy NewsMaurice
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Суд приговорил бывшего офицера полиции из штата Оклахома к 263 годам тюрьмы по обвинению в изнасилованиях, сообщает Associated Press.
Прокурор заявил, что 29-летний полицейский, находясь на службе, неоднократно совершал преступления сексуального характера против темнокожих женщин.
Присяжные в прошлом месяце признали виновным 29-летнего Дэниэла Хольтцклоу в четырех случаях изнасилования и 14 других эпизодах и рекомендовали приговорить его к 263 годам тюрьмы. Судья в четверг вынес обвинительное заключение.
Ранее сообщалось, что в Оклахоме полицейский спас мужчину из воды и застрелил его.
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