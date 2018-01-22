Любопытный пингвин запрыгнул в лодку к учёным в Антарктике (ВИДЕО)
22 января, 08:00Crazy News
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Учёные из Антарктики поделились интересным видео: в лодку к членам экспедиции Австралийской антарктической службы запрыгнул пингвин.
Пингвин обитает в заливе Винсенес на Земле Уилкса. В момент, когда незваный гость запрыгнул в лодку, ученые совершали сбор проб воды.
Птица совершила «проверку» лодки, прошлась по бортику и вернулась обратно в воду.
Автор видео дал свой комментарий по поводу произошедшего:
Когда пингвин приходит, чтобы проверить работу.
Видео: AusAntarctic/YouTube
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