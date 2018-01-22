Пьяный екатеринбуржец устроил дебош и ударил стюарда на рейсе из Москвы

О произошедшем стало известно, когда бортпроводник авиарейса Москва – Петропавловск-Камчатский обратился за помощью в полицию. По его словам, пассажир бизнес-класса, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил на борту самолета дебош.

Пассажир не реагировал на требования персонала о соблюдении порядка и нецензурно выражался. После того, как бортпроводник попросил мужчину занять место в салоне самолета, тот ударил стюарда по лицу.

Как пояснили в МВД, нетрезвого пассажира уже доставили в полицию. В отношении нарушителя спокойствия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает интернет-газета Znak.