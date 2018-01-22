Пьяный мужчина гулял по улицам Тавды с охотничьим ружьем в руках (ФОТО)

Мужчину, который ходил по улицам Тавды с обрезом охотничьего ружья в руках, задержали полицейские. Он был пьян и объяснил, что огнестрельное оружие взял у своего знакомого, с которым накануне выпивал.

Нарушителя доставили в отдел полиции, оружие у него было изъято. Удалось выяснить, что 47-летний мужчина и его знакомый накануне выпивали. В процессе застолья хозяин квартиры продемонстрировал гостю оружие и патроны к нему, которые хранил дома. Тогда подвыпивший гость решил взять обрез и пойти с ним на прогулку.

Полицейские отправились по адресу, где мужчины распивали спиртное. Оказалось, что 51-летний хозяин квартиры ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде. Он признался, что обрез принадлежит ему – мужчина нашел оружие в 2011 году в своем сарае и все это время держал у себя в квартире.

Сейчас в отношении владельца обреза возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и его передачу другим людям. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы. В отношении мужчины, который разгуливал по улицам Тавды с обрезом, составлен протокол о нахождении в общественных местах в состоянии опьянения, пишет «Наша Газета».