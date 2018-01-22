Видео с ульяновскими курсантами в пене для бритья появилось в сети (ВИДЕО)
22 января, 17:00Crazy News
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Пользователи интернета нашли в сети еще одно видео с ульяновскими курсантами. Предполагается, что ролик был снят в 2016 году.
В интернете был обнаружен еще один ролик с молодыми людьми в форме курсантов летного училища, сообщает сайт канала 360.
Видеоролик датирован 2016 годом, и пользователи предположили, что в нем снялись те же самые курсанты УИГА, появившиеся в видео на песню Бенни Бенасси.
Скандальный видеоролик грозил молодым людям отчислением. В их поддержку по всей России было снято несколько пародий, в том числе клип с участием юношей в футболках с надписью МЧС России.
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