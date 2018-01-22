Видео с ульяновскими курсантами в пене для бритья появилось в сети (ВИДЕО)

В интернете был обнаружен еще один ролик с молодыми людьми в форме курсантов летного училища, сообщает сайт канала 360.

Видеоролик датирован 2016 годом, и пользователи предположили, что в нем снялись те же самые курсанты УИГА, появившиеся в видео на песню Бенни Бенасси.

Скандальный видеоролик грозил молодым людям отчислением. В их поддержку по всей России было снято несколько пародий, в том числе клип с участием юношей в футболках с надписью МЧС России.