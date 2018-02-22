Разбитый асфальт Екатеринбурга завел аккаунт в Instagram (ФОТО)
22 февраля, 09:40Crazy News
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Для привлечения внимания властей к развалившемуся дорожному покрытию жители Екатеринбурга создали аккаунт для разбитого тротуара.
Сюжеты: Екатеринбург
Такую картину можно наблюдать у здания Полпредства РФ в Уральском федеральном округе — в центральной части города пешеходные тротуары представляют собой унылое зрелище. Фактически уничтоженный тротуар при отсутствии снега становится реальной угрозой для прохожих.
На своей страничке в Instagram тротуар «публикует селфи» с просьбой обратить внимание городских властей на его состояние. Как пишет Vista News.ru, o реакции чиновников пока ничего не известно.
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