Разбитый асфальт Екатеринбурга завел аккаунт в Instagram (ФОТО)

Такую картину можно наблюдать у здания Полпредства РФ в Уральском федеральном округе — в центральной части города пешеходные тротуары представляют собой унылое зрелище. Фактически уничтоженный тротуар при отсутствии снега становится реальной угрозой для прохожих.

На своей страничке в Instagram тротуар «публикует селфи» с просьбой обратить внимание городских властей на его состояние. Как пишет Vista News.ru, o реакции чиновников пока ничего не известно.