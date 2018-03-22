Сталагмит величиной с водонапорную башню вырос в Карпинске (ФОТО)
22 марта, 08:00Crazy News
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В Карпинске из-за отсутствия должного внимания со стороны коммунальных служб рядом с водонапорной башней образовался сталагмит значительных размеров.
Наледь появилась в подсобном хозяйстве, которое находится за городом. Сообщается, что вода из водонапорной башни вытекает из-за поломки датчика уровня воды.
Рядом с башней льдом покрыта также близлежащая территория и даже деревья.
Объект находится в собственности муниципалитета, передает издание «Вечерний Карпинск».
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Фото: «Вечерний Карпинск»
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