-5
Свердловская область
Нижний Тагил
-5
ночь: -9
утро: -13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Война и постапокалипсис: «огненная» фотосессия прошла на тагильском заводе (ФОТО)

22 марта 2018, 21:35Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,фото,фотосессия,завод,Завод им.Куйбышева,Москва
Фотографы из Москвы и Екатеринбурга 18 марта устроили фотосессию на площадке тагильского завода-музея. Они снимали моделей в стиле военных действий и постапокалипсиса.

Двое фотографов – Павел Косенко из Москвы и Александр Осипов из Екатеринбурга – 18 марта провели фотосессию на площадке завода-музея им. Куйбышева в Нижнем Тагиле. Темами съемок стали постапокалипсис и военные действия.

«Огненная» фотосессия стала частью мастер-класса, который назвался «Цвет в фотографии». Организаторы рассказывали участникам мероприятия о том, как нужно работать со светом во время съемки и как правильно обрабатывать фотографии.

Съемки проходили в цехах, куда посетителей раньше не пускали.

город,Екатеринбург,Нижний Тагил,фото,фотосессия,завод,Завод им.Куйбышева,Москвагород,Екатеринбург,Нижний Тагил,фото,фотосессия,завод,Завод им.Куйбышева,Москвагород,Екатеринбург,Нижний Тагил,фото,фотосессия,завод,Завод им.Куйбышева,Москвагород,Екатеринбург,Нижний Тагил,фото,фотосессия,завод,Завод им.Куйбышева,Москва

Фото: сообщество «ТТ» ВКонтакте

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Бомж попадёт под суд Нижнего Тагила за кражи в пассажирских поездах
20 марта, 09:30
0 0
Жители 163 населённых пунктов Свердловской области досрочно выберут президента
15 марта, 06:05
0 0
Жители Нижнего Тагила могут принять участие в фотопроекте «Живая победа» (ФОТО)
14 марта, 06:05
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 125
Сейчас на сайте 3500 гостей и 14 пользователей
Подписаться на новости