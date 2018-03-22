Война и постапокалипсис: «огненная» фотосессия прошла на тагильском заводе (ФОТО)

Фотографы из Москвы и Екатеринбурга 18 марта устроили фотосессию на площадке тагильского завода-музея. Они снимали моделей в стиле военных действий и постапокалипсиса.

Двое фотографов – Павел Косенко из Москвы и Александр Осипов из Екатеринбурга – 18 марта провели фотосессию на площадке завода-музея им. Куйбышева в Нижнем Тагиле. Темами съемок стали постапокалипсис и военные действия.





«Огненная» фотосессия стала частью мастер-класса, который назвался «Цвет в фотографии». Организаторы рассказывали участникам мероприятия о том, как нужно работать со светом во время съемки и как правильно обрабатывать фотографии.



Съемки проходили в цехах, куда посетителей раньше не пускали.





Фото: сообщество «ТТ» ВКонтакте