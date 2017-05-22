Активистка из Барнаула предложила переименовать город в Путинград

Напомним, данное неофициальное название прочно закрепилось за Нижним Тагилом . По словам женщины, новое название пойдет Барнаулу на пользу, позволит привлечь инвестиции.

Видео с выступлением активистки попало в соцсети, где вызвало неодобрение пользователей и стало поводом для шуток, пишет Ура.ру.