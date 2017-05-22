Активистка из Барнаула предложила переименовать город в Путинград
22 мая 2017, 09:20Crazy News
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Жительница Барнаула, претендующая на пост депутата городского собрания, предложила переименовать город в Путинград.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, данное неофициальное название прочно закрепилось за Нижним Тагилом. По словам женщины, новое название пойдет Барнаулу на пользу, позволит привлечь инвестиции.
Видео с выступлением активистки попало в соцсети, где вызвало неодобрение пользователей и стало поводом для шуток, пишет Ура.ру.
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