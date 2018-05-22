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Новости Нижнего Тагила

Певец Эмин Агаларов рассказал на «ОК» о съёмках Трампа в своём клипе (ВИДЕО)

22 мая 2018, 08:00Добавить новость
музыка,Россия,Дональд Трамп,музыкант,одноклассники,клип,шоу-бизнес
Певец Эмин Агаларов, основатель «Крокуса», накануне рассказал «Одноклассникам» о том, как уговорил Дональда Трампа сняться в его клипе. Также музыкант ответил на вопросы пользователей и рассказал о развитии своего музыкального лейбла «Жара».

Всё, что известно о сингле Got Me Good: в съемках принял участие Дональд Трамп. Эмин Агаларов рассказал, что съёмка продолжалась не более десяти минут. Первый вопрос, который задал президент США музыканту: «Сколько это займёт времени». Эмин был уверен, что если это займёт больше десяти минут, то Трамп вряд ли согласится.

 

Я точно не могу раскрывать секретов, потому что тут фигурирует и Трамп, и всё, что происходит сейчас на политическом поле. Будет новый англоязычный альбом, над которым я работал последние три года. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого. 

 

Эмин признался россиянам, что его главная мечта – достойно воспитать своих детей. Сейчас он работает над своим брендом «Жара», в состав которого входят фестиваль, телеканал, музыкальная премия и радиостанция. В предстоящих съемках фильма «Однажды на Жаре» в скором времени будут сниматься известные российские артисты.

 

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