Певец Эмин Агаларов рассказал на «ОК» о съёмках Трампа в своём клипе (ВИДЕО)

Всё, что известно о сингле Got Me Good: в съемках принял участие Дональд Трамп. Эмин Агаларов рассказал, что съёмка продолжалась не более десяти минут. Первый вопрос, который задал президент США музыканту: «Сколько это займёт времени». Эмин был уверен, что если это займёт больше десяти минут, то Трамп вряд ли согласится.

Я точно не могу раскрывать секретов, потому что тут фигурирует и Трамп, и всё, что происходит сейчас на политическом поле. Будет новый англоязычный альбом, над которым я работал последние три года. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого.

Эмин признался россиянам, что его главная мечта – достойно воспитать своих детей. Сейчас он работает над своим брендом «Жара», в состав которого входят фестиваль, телеканал, музыкальная премия и радиостанция. В предстоящих съемках фильма «Однажды на Жаре» в скором времени будут сниматься известные российские артисты.