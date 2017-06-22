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Сотрудник ГИБДД в Нижнем Тагиле выбежал под колеса автомобилей, чтобы перекрыть дорогу для чиновника (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудник ГИБДД в Нижнем Тагиле выбежал под колеса автомобилей, чтобы перекрыть дорогу для чиновника (ВИДЕО)

22 июня 2017, 09:35Crazy News
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