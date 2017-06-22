Сотрудник ГИБДД в Нижнем Тагиле выбежал под колеса автомобилей, чтобы перекрыть дорогу для чиновника (ВИДЕО)
22 июня 2017, 09:35Crazy News
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В Нижнем Тагиле камера видеорегистратора сняла, как самоотверженный сотрудник ГАИ прямо на ходу выскакивает из машины и бросается на дорогу, чтобы перекрыть движение.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает Е1, инцидент произошел, предположительно, в тот день, когда Нижний Тагил посещал Дмитрий Рогозин.
Эксперты пояснили, что никаких нарушений ПДД при этом страж порядка не совершил.
Видео: Е1
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