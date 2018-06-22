Свердловчанка отправлена на принудительное лечение за буйство в зале суда

Краснотурьинский суд в конце 2017 года привлек 36-летнюю жительницу Свердловской области к административной ответственности за избиение женщины. Обвиняемая, не согласившись с решением судьи, начала оскорблять потерпевшую в зале суда, используя нецензурную лексику.

На замечания судьи свердловчанка не реагировала, за что была выведена из зала заседания. Когда судебный пристав решил вывести женщину, она плевалась и нецензурно выражалась. Успокоить обвиняемую удалось только полиции, которая отвезла ее в отделение.

В отношении дебоширки было возбуждено уголовное дело по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства». К материалам дела было приложено заявление от потерпевшей, заключение лингвистической экспертизы и показания свидетелей.

Обвиняемая пояснила, что, не согласившись с решением суда, находясь в состоянии возмущения, хотела оскорбить только потерпевшую. Женщина не подумала, что своим поведением проявит неуважение к суду.

Суд учел все обстоятельства и освободил обвиняемую от уголовной ответственности. Однако женщина была направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает «Аиф-Урал».