Гора из 500 потерянных чемоданов скопилась в аэропорту Екатеринбурга

Пассажиры, прилетевшие ночью 22 июля в Кольцово, стали свидетелями беспорядка из чемоданов в зале выдачи багажа. Сами они также не дождались своих сумок.

В аэропорту Кольцово со вчерашнего дня более 500 потерянных чемоданов. Никто ими не занимается, творится беспорядок. Уже есть запах. Дозвониться до информационных стоек невозможно! На ленте выдачи валяются бесхозные чемоданы, до которых никому нет дела. Контроля выдачи нет,рассказала жительница Екатеринбурга.