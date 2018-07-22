Гора из 500 потерянных чемоданов скопилась в аэропорту Екатеринбурга

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В екатеринбургском аэропорту Кольцово скопились около 500 чемоданов, потерянных пассажирами.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажиры, прилетевшие ночью 22 июля в Кольцово, стали свидетелями беспорядка из чемоданов в зале выдачи багажа. Сами они также не дождались своих сумок.
В аэропорту Кольцово со вчерашнего дня более 500 потерянных чемоданов. Никто ими не занимается, творится беспорядок. Уже есть запах. Дозвониться до информационных стоек невозможно! На ленте выдачи валяются бесхозные чемоданы, до которых никому нет дела. Контроля выдачи нет,рассказала жительница Екатеринбурга.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пресс-службе Кольцово объяснили ситуацию тем, что произошёл сбой в системе сортировки багажа в московском аэропорту Шереметьево. По словам сотрудников аэропорта, они занимаются возвращением потерянного багажа пассажирам, сообщает Е1.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей