В Екатеринбурге парни в масках Санта Клаусов пытались ограбить лотерейный клуб

В Екатеринбурге поймали 28-летнего парня, который вместе с подельником пытался ограбить так называемый лотерейный клуб на проспекте Космонавтов, 78б.

Отметим, что раньше это заведение работало под вывеской государственной всероссийской лотереи «Победа», а в феврале было «прикрыто» полицией.

Как сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Свердловской области, двое мужчин в масках и шапках Санта Клауса пришли в клуб около одиннадцати утра и, угрожая пистолетом, потребовали деньги из кассы.

Однако, увидев двух охранников внушительной комплекции, в последний момент они передумали грабить заведение и попытались бегством покинуть помещение. Одному из злоумышленников удалось убежать, его подельник был задержан охранниками сообщили в пресс-службе.

После задержания сотрудники ЧОП вызвали полицию. На место приехал наряд группы задержания вневедомственной охраны, полицейские изъяли у задержанного газовый пистолет и фонарь с электрошоковым устройством. Самого парня доставили в отдел полиции N 14.