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В Екатеринбурге парни в масках Санта Клаусов пытались ограбить лотерейный клуб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге парни в масках Санта Клаусов пытались ограбить лотерейный клуб

22 декабря 2015, 10:30Crazy NewsАлександра Логинова
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