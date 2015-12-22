В Нижнем Тагиле на Кирпичном ограбили пенсионерку: преступник забрал телефон, 800 рублей и куриные яйца

В эти выходные на улице Полярная пожилая женщина услышала стук в свою дверь. На пороге был мужчина, который затолкал женщину в помещение, когда она открыла ему. Преступник ударил пенсионерку кулаком в лицо, а затем стал требовать деньги. Так как пенсионерка не спешила вытаскивать миллионы из-под кровати, грабитель решил взять дело в свои руки.

Он прошел на кухню и стал доставать из холодильника и складывать в пакет куриные яйца. Забрав их, он захватил напоследок кошелёк с 800 рублями и недорогой телефон, купленный бабушкой за 1000 рублей. После этого он покинул квартиру.

Впрочем, ушел он недалеко, только до соседнего подъезда. Там его и задержала подъехавшая полиция, которую вызвала потерпевшая. Оказалось, что мужчина уже неоднократно судим за грабежи и, как это принято у преступных элементов, нигде не работал. Отнятые им вещи были изъяты.

Непонятно, на что рассчитывал мужчина с таким подходом к делу. Принимая во внимание схожее ограбление на Тагилстрое, где грабители также не позаботились надёжно скрыться, складывается ощущение, что составлять план отхода стало не популярно.