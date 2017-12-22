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Новости Нижнего Тагила

Сотни екатеринбургских семей боятся за доступность персональных данных их детей

22 декабря 2017, 20:35Добавить новость
дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,Свердловская область,здравоохранение,минздрав,приказ,медосмотр,отзывы,карты

Около 800 екатеринбургских родителей против того, чтобы данные медицинских карт их детей передавались в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Сотни семей рассылают запреты об обработке персональных данных их детей в поликлиники и школы.

С 1 января вступает в силу приказ Минздрава №514, по которому дети, проходящие медосмотры, будут занесены в единую российскую медицинскую базу. В ней любой врач сможет найти ребенка по различным критериям.

Одна из представителей организации «Родительский отпор», отстаивающей интересы родителей в борьбе с ненужными, по их мнению, услугами, считает, что такой открытой информацией о ребенке могут воспользоваться в плохих целях, в том числе для продажи детей на органы. 


Поэтому ею были разработаны образцы заявлений об отзыве согласия на обработку персональных данных. Сотни семей уже используют эти бланки, рассылая их в поликлиники и школы.

По мнению медиков, врач ответственен за здоровье пациента, поэтому информация, находящаяся в медицинских картах, только помогает в его работе.

В Екатеринбурге пока существует единая база данных, доступная только местным врачам. Объявления о создании общей системы баз данных, которая свяжет города России, в больницах пока не было, сообщает портал 66.ru.

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