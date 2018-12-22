Медполис 9-летней екатеринбурженки был аннулирован из-за тезки в Нижнем Новгороде
Сегодня, 09:40Crazy NewsФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 9-летняя девочка с мамой обратилась в стоматологию, однако там сообщили, что полис ребенка аннулирован в связи с тем, что в Нижнем Новгороде был оформлен другой полис на то же имя.
Сюжеты: Екатеринбург
После разбирательств установили, что у обеих девочек полностью совпадают ФИО и дата рождения. По этой причине программа, которая сверяет данные, сделала вывод, что перед ней документы одного и того же ребенка, просто сменившего адрес.
В клинике отметили, что девочка получила медпомощь, несмотря на отсутствие страхового медполиса, пишет URA.RU.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей