Неизвестный выставил на продажу цирк Екатеринбурга за 3,8 миллиона рублей (ФОТО)

При этом в комплекте с государственным учреждением идут клоуны, о чём сказано в объявлении, выложенном на Avito. Судя по данным из профиля, ранее на данном сайте Игорь уже продавал флейту и бас-гитару. В информации о продавце указан город проживания – Санкт-Петербург.

В объявлении, помимо общей информации о здании, сказано, что с 1994 года директором цирка работает Анатолий Марчевский, что пошло цирку только на пользу. Информация, как удалось выяснить, была скопирована с официального сайта учреждения.

Сам глава екатеринбургского цирка уверяет, что с цирком ничего не случится, ведь это культурное учреждение принадлежит государству, и таким путём продать его невозможно, передаёт издание «АиФ-Урал».