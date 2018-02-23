Неизвестный выставил на продажу цирк Екатеринбурга за 3,8 миллиона рублей (ФОТО)
23 февраля, 11:30Crazy News
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В Свердловской области неизвестный человек по имени Игорь выставил на продажу городской цирк Екатеринбурга. Сумма сделки – 3 800 000 рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
При этом в комплекте с государственным учреждением идут клоуны, о чём сказано в объявлении, выложенном на Avito. Судя по данным из профиля, ранее на данном сайте Игорь уже продавал флейту и бас-гитару. В информации о продавце указан город проживания – Санкт-Петербург.
В объявлении, помимо общей информации о здании, сказано, что с 1994 года директором цирка работает Анатолий Марчевский, что пошло цирку только на пользу. Информация, как удалось выяснить, была скопирована с официального сайта учреждения.
Сам глава екатеринбургского цирка уверяет, что с цирком ничего не случится, ведь это культурное учреждение принадлежит государству, и таким путём продать его невозможно, передаёт издание «АиФ-Урал».
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