Живой таракан был извлечён из уха 12-летней екатеринбурженки

Девочка обратилась в отделение неотложной помощи детской поликлиники №5 с жалобами на неприятные ощущения в ухе. По словам пациентки, она слышала что-то вроде шуршания внутри органа. При осмотре медики обнаружили, что из слухового прохода ребёнка торчит таракан.

Согласно стандартам, извлекать инородные тела в неотложке нельзя, поэтому екатеринбурженку направили к лорам и хирургам детской больницы №9. В отделении неотложной помощи отметили, что такое в их практике встречается впервые.

Примерно через час коллеги из 9-й детской больницы Екатеринбурга отчитались, что насекомое было успешно извлечено из уха горожанки. Девочка чувствует себя хорошо, барабанная перепонка не повреждена, передает издание «Znak.com». Ребёнок не понимает, при каких обстоятельствах насекомое залезло к ней в ухо.