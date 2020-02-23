В Висимо-Утке возле частных домов гуляла рысь

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В Висимо-Утке местные жители записали на видео рысь, которая шла мимо одного из частных домов. Ролик был размещен в социальной сети «Вконтакте».
Животное вело себя не агрессивно, прошло мимо. По словам местного жителя Сергея, в длину рысь примерно 80 сантиметров.
Прошла по дороге мимо дома. Примерно метрах в 20 от нас. Службы не вызывали. Зачем? Хочет жить, пускай гуляет, рассказал Tagilcity.ru местный житель, мимо дома которого прошло животное.
В конце декабря в Качканаре местные жители также записали на видео, как на территории домов гуляла рысь. Они вызвали спецслужбы, которые доставили животное в ветеринарную станцию. После осмотра его выпустили в лесной полосе на «Теплогорском тракте».
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