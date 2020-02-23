В Висимо-Утке возле частных домов гуляла рысь

Животное вело себя не агрессивно, прошло мимо. По словам местного жителя Сергея, в длину рысь примерно 80 сантиметров.

Прошла по дороге мимо дома. Примерно метрах в 20 от нас. Службы не вызывали. Зачем? Хочет жить, пускай гуляет, рассказал Tagilcity.ru местный житель, мимо дома которого прошло животное.