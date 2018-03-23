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Новости Нижнего Тагила

Активисты залезли на телебашню в Екатеринбурге и отказываются спускаться с нее (ФОТО)

23 марта 2018, 12:45Добавить новость
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23 марта в 4:45 ночи на телебашню в Екатеринбурге залезли противники ее сноса. Молодые люди требуют провести народный референдум.

Ночью примерно 13 человек прорвались через пост охраны и залезли на екатеринбургскую телебашню. Семерых поймали охранники, один убежал.

Молодые люди разместили наверху российский флаг.


Возле башни идут работы, как будто ничего не происходит. Утром к башне приезжали сотрудники МЧС и скорая помощь.

По сообщению Е.1, друг активистов так прокомментировал их поступок:

Они не просят сохранить башню, они просят референдум, чтобы все было честно. Пусть большая часть голосов будет против реконструкции башни и за ледовую арену — но зато это будет честно!


Напомним, что сторонники сноса телебашни сняли ролик «Башня смерти».

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Фото: Е.1 и «Серебряный дождь» 
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