Активисты залезли на телебашню в Екатеринбурге и отказываются спускаться с нее (ФОТО)

23 марта в 4:45 ночи на телебашню в Екатеринбурге залезли противники ее сноса. Молодые люди требуют провести народный референдум.

Ночью примерно 13 человек прорвались через пост охраны и залезли на екатеринбургскую телебашню. Семерых поймали охранники, один убежал.



Молодые люди разместили наверху российский флаг.



Возле башни идут работы, как будто ничего не происходит. Утром к башне приезжали сотрудники МЧС и скорая помощь.





По сообщению Е.1, друг активистов так прокомментировал их поступок:





Они не просят сохранить башню, они просят референдум, чтобы все было честно. Пусть большая часть голосов будет против реконструкции башни и за ледовую арену — но зато это будет честно!