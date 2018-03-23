Хотел получить права: тагильчанин обвиняется в подделке медзаключения

22-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в использовании поддельного медзаключения для получения водительских прав.

Уголовное дело в отношении молодого человека, который решил подделать медзаключение для получения прав, предано в суд.



Молодой человек нашел посредника, который попросил за свои услуги 3 тыс. рублей. Посредник распечатал справку на принтере и отдал заказчику, после чего скрылся. Справку обвиняемый предъявил в отделе ГИБДД.



Тагильчанина ждет суд. Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, сообщает ИА «Все новости».