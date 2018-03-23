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Новости Нижнего Тагила

Хотел получить права: тагильчанин обвиняется в подделке медзаключения

23 марта 2018, 19:25Добавить новость
ГИБДД,Нижний Тагил,медсправка,медзаключение,подделка,поддельные документы,суд,штраф,водительские права,медицинское заключение
22-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в использовании поддельного медзаключения для получения водительских прав.

Уголовное дело в отношении молодого человека, который решил подделать медзаключение для получения прав, предано в суд.

Молодой человек нашел посредника, который попросил за свои услуги 3 тыс. рублей. Посредник распечатал справку на принтере и отдал заказчику, после чего скрылся. Справку обвиняемый предъявил в отделе ГИБДД.

Тагильчанина ждет суд. Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, сообщает ИА «Все новости».

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