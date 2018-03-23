Хотел получить права: тагильчанин обвиняется в подделке медзаключения

Уголовное дело в отношении молодого человека, который решил подделать медзаключение для получения прав , предано в суд.

Молодой человек нашел посредника, который попросил за свои услуги 3 тыс. рублей. Посредник распечатал справку на принтере и отдал заказчику, после чего скрылся. Справку обвиняемый предъявил в отделе ГИБДД.