Мужчина с психическими расстройствами угрожал сожительнице арбалетом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на улицу Бисертскую согласно ориентировке участкового. В квартире происходила бытовая ссора между сожителями.

Постучав в указанную участковым дверь, сотрудники Росгвардии услышали от находящегося в квартире мужчины просьбу уйти в грубой и нецензурной форме. В процессе беседы удалось убедить мужчину открыть дверь и впустить сотрудников войск правопорядка.

Женщина, находящаяся в квартире, пояснила, что ее сожитель страдает психическими расстройствами. Как раз во время обострения одного из них он стал угрожать, что застрелит сожительницу из арбалета.

Оружие стражи правопорядка обнаружили в соседней комнате и изъяли.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции Екатеринбурга для последующего разбирательства, сообщает Znak.