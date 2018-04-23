Автограф Сталина продан жителем Москвы за 120 тысяч рублей (ФОТО)

Как гласит подпись на книге, автограф оставлен на память фронтовику, дважды герою СССР Одинцову М.П. Подпись датируется 1949 годом. Стоит отметить, что экспертизу подпись не проходила, и подтверждений ее подлинности нет.

В Екатеринбурге рядом с Суворовским военным училищем находится бюст Одинцову М.П. Также в столице Урала его имя носят школа и сквер в центре города, пишет ZNAK.