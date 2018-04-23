Автограф Сталина продан жителем Москвы за 120 тысяч рублей (ФОТО)
23 апреля, 10:35Crazy News
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Москвич за 120 тысяч рублей продал биографию Сталина с его автографом.
Сюжеты: Екатеринбург
Как гласит подпись на книге, автограф оставлен на память фронтовику, дважды герою СССР Одинцову М.П. Подпись датируется 1949 годом. Стоит отметить, что экспертизу подпись не проходила, и подтверждений ее подлинности нет.
В Екатеринбурге рядом с Суворовским военным училищем находится бюст Одинцову М.П. Также в столице Урала его имя носят школа и сквер в центре города, пишет ZNAK.
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Фото: ZNAK
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