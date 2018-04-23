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Фаерщики из Екатеринбурга устроили вторую Масленицу и изгнали зиму (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фаерщики из Екатеринбурга устроили вторую Масленицу и изгнали зиму (ВИДЕО)

23 апреля, 07:30Crazy News
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