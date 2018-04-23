Фаерщики из Екатеринбурга устроили вторую Масленицу и изгнали зиму (ВИДЕО)
23 апреля, 07:30Crazy News
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Профессиональные фаерщики Екатеринбурга устроили представление, которое они назвали «Масленица 2.0».
Сюжеты: Екатеринбург
Жители столицы Урала переоделись в средневековые костюмы и расположились на набережной городского пруда.
С помощью пламени организаторы Масленицы уничтожили «чёрную ведьму» – олицетворение зимы, которая засыпала снегом Средний Урал.
После сожжения «ведьмы» профессиональные фаерщики под звуки музыки устроили шоу, которое снимали зрители, передаёт E1.ru.
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Фото и видео: E1.ru
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