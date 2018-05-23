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Новости Нижнего Тагила

«Пойдете под трибунал»: тагильчанин прислал журналистам письмо с угрозами (ФОТО)

23 мая 2018, 23:15Добавить новость
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«Врио главы Нижнего Тагила» Петр Афанасенко написал в адрес журналистов из Нижнего Тагила заказное письмо, в котором пригрозил им трибуналом за их «незаконную работу».

Петр Афанасенко в своем письме, адресованном АН «Между строк», сослался на законодательные акты 1991–1993 годов и пригрозил, что если журналисты не прекратят свою деятельность, то пойдут под трибунал по законам военного времени.

 Ваша деятельность не соответствует требованиям Законов и Конституции СССР. Страна находится сейчас в состоянии профессиональных войн и военных действий, это когда профессионалы используют знания против всех, кто ими не владеет, -- пишет Афанасенко.


В 2010 году Петр Афанасенко (ранее Сергей Тараскин), работавший стоматологом, объявил себя врио президента СССР. Афанасенко и его последователи считают, что СССР не распался, а был захвачен врагами. Они издают свои «законодательные акты», по всей России организация «СССР» насчитывает 150 тыс. человек.

В 2018 году в составленных членами организации «законодательных актах» были выявлены признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности и угрозы в отношении тех, кто не перейдёт на сторону вооружённых сил СССР.

Соратница Афанасенко Лидия Фролова обращалась в суд с требованием вернуть ей гражданство СССР

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