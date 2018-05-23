«Удаленный кадровый агент» по закладке наркотиков требуется в Екатеринбурге (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на ул. Большакова, 85 появился рекламный щит с информацией о вакансии наркокурьера.

Житель Екатеринбурга обратил внимание на баннер, расположенный в центре города. Некое кадровое агентство «Филин» ищет кандидатов на должность «удаленного кадрового агента». В качестве контактов работодателя указан адрес в Telegram.





Екатеринбуржец решил пообщаться с потенциальным работодателем и задать ему несколько вопросов. В ходе беседы выяснилось, что должность не что иное, как наркокурьер. Свердловчанину сообщили, что он должен будет осуществлять «закладки» с курительными смесями и аромомиксами.





В комментариях в группе во «ВКонтакте» мнения свердловчан по поводу рекламы разделились. Некоторые предположили, что реклама всего лишь спланированная акция против Telegram. Другие же просто посоветовали обратиться в полицию.





Фото: «Типичный Екатеринбург»