+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
день: +18
вечер: +19
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.26 - 1.27
EUR 72.24 - 1.09
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Удаленный кадровый агент» по закладке наркотиков требуется в Екатеринбурге (ФОТО)

23 мая 2018, 10:05Добавить новость
Екатеринбург,полиция,наркотики,наркокурьер,закладки,баннеры,реклама,телеграм

В центре Екатеринбурга на ул. Большакова, 85 появился рекламный щит с информацией о вакансии наркокурьера.

Житель Екатеринбурга обратил внимание на баннер, расположенный в центре города. Некое кадровое агентство «Филин» ищет кандидатов на должность «удаленного кадрового агента». В качестве контактов работодателя указан адрес в Telegram.

Екатеринбуржец решил пообщаться с потенциальным работодателем и задать ему несколько вопросов. В ходе беседы выяснилось, что должность не что иное, как наркокурьер. Свердловчанину сообщили, что он должен будет осуществлять «закладки» с курительными смесями и аромомиксами.

В комментариях в группе во «ВКонтакте» мнения свердловчан по поводу рекламы разделились. Некоторые предположили, что реклама всего лишь спланированная акция против Telegram. Другие же просто посоветовали обратиться в полицию.

Екатеринбург,полиция,наркотики,наркокурьер,закладки,баннеры,реклама,телеграм

Фото: «Типичный Екатеринбург»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы знаете о торговле наркотиками? Увидели, как делают закладку? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Гражданин Узбекистана пытался подкупить офицера нижнетагильской полиции
сегодня, 06:05
0 0
Гражданин Таджикистана задержан в Екатеринбурге спустя два года пребывания в розыске
20 мая, 12:10
3 2
6 человек спасены нарядом полиции из горящего дома в Екатеринбурге (ФОТО)
20 мая, 11:20
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 223
Подписаться на новости