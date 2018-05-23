Жители Флориды получили сообщения о начале зомби-апокалипсиса
23 мая, 11:25Crazy News
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Во Флориде в США несколько тысяч местных жителей получили смс-сообщения о нападении зомби.
Жители Флориды во время отключения электроэнергии из-за непогоды получили рассылку сообщений о начале зомби-апокалипсиса.
Как пишут РИА «Новости», 7,8 тысяч человек получили рассылку ошибочно. Вероятно, это был технический сбой или неудачная шутка. Позже власти сообщили, что все произошедшее является нелепой случайностью, и никакого нашествия зомби во Флориде нет.
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