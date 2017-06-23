Тагильчанин готовит иск к Патриарху Кириллу за оскорбление чувств светского человека

Исковое заявление мужчина направляет в Тагилстроевский суд. Суть претензии заключается в оскорблении чувств светского человека. Свои моральные терзания мужчина оценил в 1 млрд руб.

Мужчина говорит, что церковь не нужно отделять от государства, это такой же институт общества.

Также истец обвиняет церковь в коммерческой деятельности, счетах в банках, поборах. Толчком к нарастанию его недовольства стала история с блоггером Соколовским, когда церковь не пожалела молодого человека, а продолжила гнобление на суде.

Истец намерен «разгрести бардак» в церкви и предлагает формировать правильный институт общества, пишет JustMedia.