Тагильчанин готовит иск к Патриарху Кириллу за оскорбление чувств светского человека
23 июня 2017, 14:00Crazy News
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Житель Нижнего Тагила готовит иск к Патриарху Кириллу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Исковое заявление мужчина направляет в Тагилстроевский суд. Суть претензии заключается в оскорблении чувств светского человека. Свои моральные терзания мужчина оценил в 1 млрд руб.
Мужчина говорит, что церковь не нужно отделять от государства, это такой же институт общества.
Также истец обвиняет церковь в коммерческой деятельности, счетах в банках, поборах. Толчком к нарастанию его недовольства стала история с блоггером Соколовским, когда церковь не пожалела молодого человека, а продолжила гнобление на суде.
Истец намерен «разгрести бардак» в церкви и предлагает формировать правильный институт общества, пишет JustMedia.
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