Цыплёнок-мутант продаётся в Нижнем Тагиле за 100 тыс. рублей

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Тагильчанин Валерий выставил на продажу четырёхлапого цыплёнка. Цена за мутанта составляет 100 тыс. рублей. Пока что желающих приобрести необычную покупку нет.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле местный житель выставил на продажу четырёхлапого цыплёнка за 100 тыс. рублей.
С его слов, он это сделал ради шутки, в надежде, что предложение кого-нибудь заинтересует. Цыплёнку около двух недель, и за исключением мутации он выглядит, как и другие его сородичи.
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Фото: АН «Между строк»
Как сообщает АН «Между строк», на данный момент покупатель так и нашёлся.
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