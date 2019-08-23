В Екатеринбурге появились дорожные знаки «со смыслом»
Сегодня, 10:14Crazy NewsФото: Hot singles in your area в Instagram
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Уличные художники Hot singles in your area разместили в Екатеринбурге свои дорожные знаки, об этом сообщается в официальной группе стрит-артеров в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Художники обыграли дорожный знак «Осторожно! Ведутся ремонтные работы» и заменили фразу на «Может, глупо видеть знаки во всем?», «Может, знаков вообще не существует?» и «Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?».
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Стрит-артеры пояснили, что такие дорожные знаки очевидны. Отметив, что людей предупреждают о том, что они и так видят.
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