В Екатеринбурге появились дорожные знаки «со смыслом»

Художники обыграли дорожный знак «Осторожно! Ведутся ремонтные работы» и заменили фразу на «Может, глупо видеть знаки во всем?», «Может, знаков вообще не существует?» и «Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?».