Застрявшая в туалете на четыре дня бабушка связала внуку шарф

Как выяснилось, из всех уборных крупного магазина англичанка выбрала ту, что еще закрыта для посетителей - однако бабушке удалось проникнуть в кабинку. На обратном пути дверь заклинило и женщина на четыре дня осталась в компании современного унитаза в стиле хай-тек.

82-летняя Глэдис Филлипс стучала по двери и стенам, кричала (мобильным телефоном она не пользуется), однако на помощь к ней никто не пришел.

Все четыре дня старушка питалась найденными в сумке мятными конфетами, спала на собственном пальто и вязала внуку шарф - перед заточением англичанка успела приобрести в торговом центре солидный клубок ниток.