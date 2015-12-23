Застрявшая в туалете на четыре дня бабушка связала внуку шарф
В английском графстве Суффолк 82-летняя местная жительница Глэдис Филлипс (Gladys Phillips) отправилась за покупками в один из торговых центров и застряла в общественном туалете на четыре дня, сообщает Daily Express.
Как выяснилось, из всех уборных крупного магазина англичанка выбрала ту, что еще закрыта для посетителей - однако бабушке удалось проникнуть в кабинку. На обратном пути дверь заклинило и женщина на четыре дня осталась в компании современного унитаза в стиле хай-тек.
82-летняя Глэдис Филлипс стучала по двери и стенам, кричала (мобильным телефоном она не пользуется), однако на помощь к ней никто не пришел.
Все четыре дня старушка питалась найденными в сумке мятными конфетами, спала на собственном пальто и вязала внуку шарф - перед заточением англичанка успела приобрести в торговом центре солидный клубок ниток.
Спас Глэдис Филлипс рабочий, который пришел заканчивать ремонт в туалете. Увидев в кабинке бабушку, довязывающую розовый шарф, мужчина на минуту потерял дар речи. Англичанка успокоила шокированного работника, собрала свои вещи и покинула злополучную уборную.