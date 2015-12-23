Житель Нижнего Тагила среди сдачи обнаружил купюру с надписью «Путин враг народа» (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратился житель Дзержинского района Антон:

Я был очень удивлен, когда среди сдачи от одного из магазинов увидел купюру 100 рублей с такой надписью рассказывает тагильчанин.

В каком из магазинов ему сдали такую антипрезидентскую сотню, Антон не помнит.

Кому вообще такое понадобилось писать? Глупость какая-то смеется тагильчанин.

Да, конечно, будучи первым лицом государства, Владимир Путин уже привык к той или иной критике, в том числе к необоснованным или анонимным заявлениям. Однако, кто знает: сегодня этот аноним пачкает надписями деньги, а завтра решится на участие в запрещенных организациях.

Вероятно, проявлять недовольство стоит как-то иначе. Подавать сигнал власти о ее шатком положении стоит путем посещения, а не игнорирования голосования. Выражать неудовлетворенность работой местных чиновников можно созданием жалоб в соответствующие инстанции. Важно только помнить, что к вам домой могут придти из полиции и заставить написать объяснительную, почему вы призываете людей к митингам против власти.