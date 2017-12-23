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Новости Нижнего Тагила

Экскаватор утонул в Екатеринбурге: водитель спасён (ФОТО, ВИДЕО)

23 декабря 2017, 15:35Добавить новость
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В Екатеринбурге во время выполнения работ по чистке русла реки Исеть наполовину затонул экскаватор. Чтобы спасти водителя от купания в ледяной воде, его коллеги по работе использовали надувную лодку.

Не зная броду, не суйся в воду. Эта старинная половица оказалась весьма актуальной для водителя экскаватора, который в Екатеринбурге заехал на середину реки для проведения работ по благоустройству русла.

 

Экскаватор занимался благоустройством реки. Ехал по реке, там везде неглубоко. Но, видать, в этом месте провалился. Мужик не может вылезти и перебраться на берег. А кабина наполовину в воде, потихоньку уходит под воду, -- процитировал слова местного жителя портал E1.RU.

 

Чтобы не испытать все прелести крещенского купания, водителю пришлось выбираться через люк в крыше кабины экскаватора и ожидать помощи от товарищей. Неизвестно, готовились ли те к такому исходу событий заранее или это оказалось совпадением, но у рабочих на берегу оказалась с собой резиновая лодка. С её помощью ожидающий помощи мужчина был спасён.

 

 
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Фото и видео изданий E1.RU и ural.kp.ru
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