Экскаватор утонул в Екатеринбурге: водитель спасён (ФОТО, ВИДЕО)

Не зная броду, не суйся в воду. Эта старинная половица оказалась весьма актуальной для водителя экскаватора, который в Екатеринбурге заехал на середину реки для проведения работ по благоустройству русла.

Экскаватор занимался благоустройством реки. Ехал по реке, там везде неглубоко. Но, видать, в этом месте провалился. Мужик не может вылезти и перебраться на берег. А кабина наполовину в воде, потихоньку уходит под воду, -- процитировал слова местного жителя портал E1.RU.

Чтобы не испытать все прелести крещенского купания, водителю пришлось выбираться через люк в крыше кабины экскаватора и ожидать помощи от товарищей. Неизвестно, готовились ли те к такому исходу событий заранее или это оказалось совпадением, но у рабочих на берегу оказалась с собой резиновая лодка. С её помощью ожидающий помощи мужчина был спасён.