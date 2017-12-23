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Новости Нижнего Тагила

Мужчина захотел справить нужду и спрыгнул на пути в метро Екатеринбурга

23 декабря 2017, 16:30Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,полиция,метро,поезда,тоннель,нужда,рельсы,Геологическая
Утром 23 декабря остановились движение поездов в метрополитене Екатеринбурга. Это произошло из-за мужчины, который на станции «Геологическая» спрыгнул на рельсы и направился в тоннель.

Дежурившие на станции полицейские среагировали на создавшуюся ситуацию и устремились в погоню. Мужчина был задержан и доставлен в участок для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Там екатеринбуржец объяснил, что в тоннель его погнала необходимость удовлетворить естественные потребности организма.

 

 Свой поступок пользователь метрополитена объяснил сильным желанием справить нужду, что называется приспичило. Насколько его слова соответствуют действительности и почему эту внезапно возникшую проблему нельзя было решить иным, цивилизованным способом, сейчас устанавливают сотрудники полиции. Гражданина проверяют на адекватность поведения, -- пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых порталу Е1.RU.

 

В результате инцидента никто не пострадал, опасности для пассажиров не было.

 

В 2016 году двое приятелей попали в неприятности в Нижнем Тагиле из-за того, что один из них решил справить нужду на чужой автомобиль. Понадобилась целая полицейская операция, чтобы защитить от вымогателей молодых тагильчан.

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