Полицейский из Тавды во время больничного задержал преступника в Екатеринбурге (ФОТО)

Всё началось с того, что старший лейтенант Андрей Баутов из Тавды, заглянув в торговый центр столицы Урала, узнал в одном из посетителей находящегося в розыске 46-летнего гражданина. Мужчина ранее был судим за преступления имущественного характера. Теперь его искали за неявку в суд.



Подозреваемый также узнал представителя закона, который однажды доставлял его на судебное заседание. Вдруг он разбил бутылку пива и начал резать себе шею «розочкой», вероятно, для того чтобы попасть в больницу, а не в полицию. Также он оторвал от пола столбик ограждения, разбил стекло и побежал прочь. Завязалась погоня. Беглец, вооружившись металлическим предметом, бил лобовые стекла стоявших на светофоре автомобилей. Но вскоре подоспевший полицейский из Тавды задержал подозреваемого и скрутил его.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области



Нарушителя передали местным полицейским. В настоящее время он находится в СИЗО в городе Ирбите, ему инкриминируют статью по факту дача взятки, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Лейтенант полиции Андрей Баутов будет награжден по инициативе руководства территориального ОВД.



Сообщается, что в день незапланированной спецоперации тавдинский полицейский находился на лечении в госпитале, а в магазин зашёл за минералкой, рассказал начальник полицейского главка Валерий Горелых.