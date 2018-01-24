Две пенсионерки из Санкт-Петербурга присоединились к флешмобу «Satisfaction» (ВИДЕО)
24 января, 10:05Crazy News
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Две бабушки из Санкт-Петербурга решили поддержать курсантов из Ульяновска и сняли свой вариант видео на клип «Satisfaction».
В интернете появилось видео, на котором две пенсионерки из Санкт-Петербурга танцуют под музыку из клипа «Satisfaction».
Вначале видео они находятся на лестнице и в коридоре, затем перемещаются на кухню коммуналки. Своим откровенным танцем пенсионерки поддержали курсантов из Ульяновска, сообщают «Новые известия».
Ранее в поддержку будущих лётчиков были выпущены другие видеозаписи в рамках флешмоба «Satisfaction».
Видео: Youtube-канал marconepolo
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