Две пенсионерки из Санкт-Петербурга присоединились к флешмобу «Satisfaction» (ВИДЕО)

В интернете появилось видео, на котором две пенсионерки из Санкт-Петербурга танцуют под музыку из клипа «Satisfaction».

Вначале видео они находятся на лестнице и в коридоре, затем перемещаются на кухню коммуналки. Своим откровенным танцем пенсионерки поддержали курсантов из Ульяновска, сообщают «Новые известия».

Ранее в поддержку будущих лётчиков были выпущены другие видеозаписи в рамках флешмоба «Satisfaction».