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В Нижнем Тагиле задержан мужчина, пытавшийся снова ограбить жертву своего предыдущего ограбления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержан мужчина, пытавшийся снова ограбить жертву своего предыдущего ограбления

24 февраля 2016, 16:00Crazy NewsПавел Щербина
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