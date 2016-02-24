В Нижнем Тагиле задержан мужчина, пытавшийся снова ограбить жертву своего предыдущего ограбления

Наряд полицейских в праздничный день выполнял свою работу, патрулируя Площадь Славы в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

В какой-то момент полицейские обратили внимание на подозрительную троицу. По Вагонке гуляли двое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские заметили, что троица подошла к прохожему мужчине. Между ними завязался неприятный разговор. Полицейские видели, что прохожий ищет глазами помощи. Затем в руке одного из мужчин оказался подозрительный предмет, который мог быть оружием.

Полицейские немедленно вмешались в ситуацию. При одном из мужчин был обнаружен нож. Потерпевший пояснил, что мужчина, угрожая ножом, требовал у него деньги. После этого пьяная компания была доставлена в отдел полиции №17.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что мужчина с ножом менее двух месяцев назад освободился из колонии, где отбывал пятилетний срок за совершение грабежа.

Оказалось, что гуляя со своими друзьями в праздничный день, освобождённый случайно встретил на улице того самого человека, за ограбление которого он оказался за решёткой. Разгорячённый спиртным мужчина не придумал ничего лучше, кроме как потребовать с «виновника» своего тюремного заключения денежную компенсацию за годы, проведённые в колонии.

План злоумышленника с треском провалился благодаря бдительности полицейских. Сейчас он арестован и ожидает суда. За этот разбой он может оказаться за решёткой уже на 10 лет.

Будет ли рецидивист требовать у пострадавшего компенсацию и в 2026 году, покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.