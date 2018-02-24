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Новости Нижнего Тагила

Две солистки и дуэт из Екатеринбурга прошли отборочный тур шоу «Песни» на ТНТ (ВИДЕО)

24 февраля 2018, 20:45Добавить новость
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Солистки Кристина Кошелева и Настика, а также дуэт «Bogachi» (с ударением на «А»), представляющие Екатеринбург, прошли отборочный тур нового музыкального проекта на ТНТ под названием «Песни».

В числе судей на шоу были приглашены известные российские исполнители и продюсеры – Максим Фадеев, Тимати и Вера Брежнева.

Практически все конкурсанты – и певицы, и дуэт – получили положительные оценки от членов жюри. Кристина Кошелева, выступившая с песней «Good luck», запомнилась жюри интересным голосом и получила поддержку от всех судей. Настика выступила с композицией «Теряй меня». Она впечатлила всех номером в стиле хип-хоп и также забрала все голоса жюри.

А екатеринбургская группа «Bogachi» в составе Элоны Миллер и Евгения Черемных, по мнению именитых представителей шоу-бизнеса, является сложившимся творческим коллективом. Ребята пообещали Максиму Фадееву в следующем туре выступить с наиболее интересным номером. Также голос за екатеринбуржцев отдал Тимати. Вера Брежнева посчитала, что музыканты не подходят под формат сложившейся отечественной эстрады и не отдала свой голос участникам. Дуэт, добавим, выступал с песней собственного сочинения «Франсюр».

Таким образом, все екатеринбуржцы прошли в следующий этап, где им предстоит выступить с еще одним номером.

 

Видео: Кен Бон, Facebook

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