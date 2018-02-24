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Новости Нижнего Тагила

Ученица из Пышмы обвинена в незаконной агитации из-за рисунка Грудинина

24 февраля 2018, 12:35Добавить новость
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Конфликтом закончился конкурс рисунков на тему выборов президента России в школе Пышмы. 13-летнюю ученицу обвинили в незаконной агитации за кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

15 февраля в школе посёлка Пышма произошёл конфликт между ученицей 7 класса Валерией Новиковой и учителем географии. Поводом стал рисунок, на котором изображён Павел Грудинин. Девочка хотела отправить своё произведение на конкурс, посвященный выборам президента России.

Со слов мамы ученицы, детям объявили о том, что для участия в конкурсе необходимо нарисовать кандидата в президенты. Практически все дети, кроме Валерии, начали рисовать Владимира Путина.

Рисунок, положенный в географический атлас, увидела учительница по географии. Она, по словам мамы, обвинила девочку в незаконной агитации, забрала рисунок и выбросила в мусорное ведро календарик с изображением Грудинина. Позже рисунок вернули, но класс, в котором учится Валерия, сняли с участия в конкурсе, сообщает Znak.com.


После обращения мамы Валерии в Заксобрание Свердловской области депутат Александр Ивачев обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия педагога. Руководство школы пояснило, что о случившемся не было в курсе. Конкурс рисунков действительно проводился, но, по словам директора, детям не говорили, какого именно кандидата нужно рисовать.

 

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