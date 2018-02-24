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Ученица из Пышмы обвинена в незаконной агитации из-за рисунка Грудинина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученица из Пышмы обвинена в незаконной агитации из-за рисунка Грудинина

24 февраля, 12:35Crazy News
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