В Свердловской области в городскую думу избран депутат с тремя судимостями и татуировкой на макушке (ФОТО)

В разговоре с журналистами URA.Ru депутат Евгений Сурнин объяснил, что является представителем субкультуры байкеров, его татуировка не имеет уголовного подтекста.

Необходимо отметить, что фотография татуированной макушки парламентария, сделанная на заседании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, распространилась по рунету и стала причиной бурных сетевых обсуждений.

СМИ сообщают о том, что у татуированного парламентария за плечами три судимости: две за хулиганство и одно за злостное нарушение правил административного надзора.

Журналистам TagilCity.ru подтвердили, что Евгений Сурнин действительно является депутатом режевской думы.

Да, такой депутат действительно есть. Это второй созыв подтвердили в Администрации Режевского городского округа.

Однако комментировать информацию о наличии или отсутствии татуировок у парламентариев работники приёмной не уполномочены.

TagilCity.ru напоминает о том, что новый созыв думы города Реж, благодаря которому стал депутатом Евгений Сурнин, был инициирован губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, после роспуска предыдущего созыва в октябре 2015 года.