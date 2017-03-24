Таджик представлялся сотрудником ФСБ и совершал юридические сделки по поддельным документам в Екатеринбурге
24 марта 2017, 08:50Crazy News
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Сотрудники УФСБ Свердловской области вместе с полицейскими разоблачили иностранного гражданина, который выдавал себя за бывшего сотрудника ФСБ России.
Сюжеты: Екатеринбург
Им оказался гражданин Таджикистана Сухроб Джураев, который находился на территории региона незаконно.
При проверке документов он предъявил копию паспорта на имя Владимира Евгеньевича Князева и удостоверение члена совета ветеранов сотрудника органов безопасности. Документы, по его словам, он для выгоды использовал в юридических сделках.
По решению суда Сухроб Джураев получил штраф и возможность отправиться на родину, передает ОТВ.
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