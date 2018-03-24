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Новости Нижнего Тагила

Одежда и сувениры с символикой ВКонтакте появились в официальной продаже

24 марта 2018, 13:30Добавить новость
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ВКонтакте заработал официальных магазин одежды и сувениров, в котором можно приобрести товары с символикой социальной сети.

Среди товаров доступны футболки, толстовки, свитшоты, на который изображён главный талисман социальной сети – пёс Спотти. Помимо этого можно купить пледы и мягкие игрушки. Планируется добавить в ассортимент значки, стикеры и новые модели футболок и кофт.

В магазин можно зайти с любого устройства: витрина работает в виде приложения сообщества. Оплата заказа может производиться как с карты, так и при получении, то есть наличными. Доставка возможна по всей России. Общаться с покупателями продавцы будут посредством сообщений сообщества.

 

Раньше вещи с нашей символикой можно было получить в подарок, но теперь любой желающий сможет пополнить гардероб коллекцией от ВКонтакте. Все предметы сделаны со вкусом и любовью к деталям: используются только качественные материалы, а на каждой вещи есть ярлычок с логотипом VK, -- рассказал Александр Круглов, директор по маркетингу соцсети.

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