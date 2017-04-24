Сотрудницы ФССП из Лесного были высмеяны пользователями интернета за многочисленные селфи (ФОТО)

Пользователи сети интернет обвиняют сотрудниц отдела в безделье. По мнению людей, дамы делают всё, что угодно, кроме исполнения своих должностных обязанностей, пишет Znak.com .

Согласно закону о госслужбе, судебные приставы должны сообщать начальству о наличии аккаунтов в социальных сетях. Журналисты сделали вывод, что в данном случае руководство либо лояльно относится к выкладываемым фотографиям, либо не осуществляет проверку должным образом.