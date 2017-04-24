Сотрудницы ФССП из Лесного были высмеяны пользователями интернета за многочисленные селфи (ФОТО)
24 апреля 2017, 08:10Crazy News
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В Свердловской области обсуждают фотоснимки, сделанные на рабочем месте сотрудницами Федеральной службы судебных приставов. Женщины трудятся в городе Лесной.
Пользователи сети интернет обвиняют сотрудниц отдела в безделье. По мнению людей, дамы делают всё, что угодно, кроме исполнения своих должностных обязанностей, пишет Znak.com.
Согласно закону о госслужбе, судебные приставы должны сообщать начальству о наличии аккаунтов в социальных сетях. Журналисты сделали вывод, что в данном случае руководство либо лояльно относится к выкладываемым фотографиям, либо не осуществляет проверку должным образом.
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Фото: Znak.com
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